L’Equipe: Zidane sarà il CT della Francia dopo i Mondiali 2026

09/09/2025 | 10:39:31

L’Equipe questa volta lo annuncia quasi come una ufficialità. Zinedine Zidane sarà il nuovo CT della Francia, non subito ma dopo il Mondiale del 2026. Tra un anno, dunque di questi tempi, l’ex fuoriclasse francese dovrebbe tornare in panchina. A quel punto l’ex Real Madrid subentrerà a Didier Deschamps, in carica ormai da oltre un decennio. Zidane non allena dal 2021, quando aveva lasciato la panchina del Real Madrid nel suo secondo mandato. Ora sarebbe pronto a tornare per la sua Nazionale.

Foto: sito personale