L’Equipe: Zidane chiama il francese Aouar al Real Madrid

Il Lione potrebbe presto salutare il centrocampista Houssem Aouar. Secondo quanto riportato da L’Equipe, infatti, sul giocatore è forte l’interesse anche del Real Madrid. A muoversi in prima persona, addirittura Zinedine Zidane. Il tecnico 3 volte campione d’Europa, avrebbe infatti chiamato il connazionale, che vede come un profilo ideale per la mediana del suo Real.

Aouar e il suo entourage stanno cercando una nuova sistemazione, dato che il Lione, la prossima stagione, non giocherà la Champions League e il francese, classe 1998, vuole fortemente calarsi in un panorama internazionale importante. Sul giocatore era in pressing anche l’Arsenal ma la trattativa si era bloccata proprio perchè i “gunners” non giocano in Europa.

Da capire se la trattativa riuscirà a concludersi in questa finestra di mercato o se bisognerà rimandare tutto alla prossima stagione. Sul francese, però, c’è vigile anche la Juventus, anche se, sempre secondo l’Equipe, appare difficile che i bianconeri possano chiudere la trattativa entro lunedì, giorno di chiusura del mercato.

Il giocatore è valutato 50 milioni di euro, è reduce da una stagione strepitosa con il Lione, con 41 presenze, 9 gol e 10 assist e ora punta a ripetersi in un grande club.

