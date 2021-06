L’Equipe: Wijnaldum al Psg, è fatta. Oggi l’annuncio

Il Psg ha il suo primo rinforzo, si tratta di Giorgino Wijnaldum. Il centrocampista olandese viene dal Liverpool a parametro zero, il club francese ha trovato l’accordo col giocatore per un contratto fino al 2024 spiega L’Equipe. Oggi è previsto l’annuncio, Wijnaldum si libererà a zero dal Liverpool non avendo rinnovato il contratto coni Reds e potendosi accordare con qualsiasi altra squadra. Il Barcellona è stato definitivamente superato, la strada di Wijnaldum è in direzione Parigi.

Foto: Twitter Liverpool