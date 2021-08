L’Equipe: tutto fatto per il ritorno di Griezmann all’Atletico Madrid

Secondo quanto riporta L’Equipe, Antoine Griezmann sarebbe vicinissimo al ritorno all’Atletico Madrid, la società con la quale ha spiccato il volo nel grande calcio. I colleghi francesi, infatti, riferiscono che sarebbero in via di definizione i termini dell’operazione tra i colchoneros e il Barcellona: l’affare si chiuderà in prestito con obbligo di acquisto. La fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi minuti.

Foto: Twitter Barcellona