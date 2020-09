L’Equipe sulla positività di Neymar, Di Maria e Paredes: “A forte rischio la presenza dei tre per le prime di campionato”

Dalle pagine de L’Equipe si parla della notizia della positività al Covid-19 di Neymar, Paredes e Di Maria. I tre giocatori, dopo la sconfitta nella finale di Champions League, hanno contratto il virus probabilmente durante il periodo di vacanza concesso dal club ad Ibiza. Per il quotidiano francese, per il momento, non sono a rischio di cancellazione le prime due partite di Ligue 1 del Psg, anche se, seguendo il protocollo sanitario vigente in Francia, al momento i tre sudamericani salterebbero sia l’esordio in campionato contro il Lens, sia la seconda sfida in programma contro il Marsiglia.

Foto: Twitter Psg.