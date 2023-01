“Non è ancora fuori pericolo”, questa è l’apertura de L’Equipe in merito al processo del calciatore Benjamin Mendy – che nonostante ieri sia stato assolto da alcune accuse di stupro, la giuria non è riuscita ad emettere un verdetto su altre due accuse. Il francese quindi dovrà presentarsi nuovamente in tribunale quest’estate.

Foto: L’Equipe: “Non è ancora fuori pericolo”