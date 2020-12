“Un punto è tutto”, questo il titolo di L’Equipe sul successo ottenuto ieri sera dal Marsiglia sul campo nel Nimes per 2-0, grazie alle reti di Benedetto e Germain.

Con la vittoria di ieri è arrivato il quinto successo di fila in Ligue 1, piazzandosi così a solamente un punto dal PSG che rimane primo con una gara in meno.

Foto: Twitter ufficiale Dario Benedetto