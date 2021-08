L’Equipe, nella prima pagina odierna, dedica ampio spazio alla super offerta del Real Madrid per Kylian Mbappé. Questo il titolo scelto dal giornale francese: “Real all’attacco”. Il club madrileno – riporta il quotidiano – ha proposto 160 milioni per ingaggiare l’attaccante. Il Psg resta, per il momento, inflessibile.

Foto: Prima pagina Equipe 25/08