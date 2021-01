L’Equipe sul 2021, anno di trasferimenti importanti: “Star in vendita”

L’Equipe apre sottolineando come il 2021 sia l’anno del possibile trasferimento di molte star, il titolo è proprio “Star in vendita”, e figurano Messi, Mbappè, Pogba, Haaland, Neymar. Alcuni di loro, o saranno presto liberi di accordarsi con nuovi club o sono già in partenza.