L’Equipe su Mbappé-PSG: “La pace dei coraggiosi”

L’edizione odierna de L’Equipe dedica ampio spazio alla situazione di Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain. L’attaccante ex Monaco avrebbe voluto trasferirsi al Real Madrid già questa estate, ma non è stato possibile per tanti motivi. E allora è tregua in quel di Parigi, con il classe ’98 e il club francese che dovranno unire le forze per tentare l’assalto alla Champions League. Il fuoriclasse è ben consapevole che i gol saranno la medicina giusta per guarire lo strappo con i tifosi dopo i fischi ricevuti nella gara contro lo Strasburgo. Di seguito la prima pagina del quotidiano.