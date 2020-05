L’Equipe: sirene francesi per Reina, ci pensa il Psg come vice Navas

Il futuro di Pepe Reina potrebbe essere in Ligue 1. Il portiere spagnolo, di proprietà del Milan ma attualmente in prestito all’Aston Villa, potrebbe cambiare ancora una volta campionato: secondo quanto riferito dall’edizione odierna de L’Equipe, infatti, il Psg sarebbe alla ricerca di un vice di Keylor Navas e starebbe pensando di prendere proprio Reina, che ha ancora un anno di contratto con il Milan. Una situazione da monitorare in attesa di sviluppi.

Foto: Twitter personale Reina