L’Equipe sicura: Monaco, tutto fatto per il ritorno di Bakayoko

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora arrivano importanti conferme: Tiemoué Bakayoko è ormai a un passo dal ritorno al Monaco. Secondo L’Equipe, l’operazione è completata, le parti hanno raggiunto l’accordo per un trasferimento in prestito dal Chelsea. Il centrocampista, nell’ultima stagione al Milan, si appresta così a ritornare in Ligue 1 con la maglia del Monaco. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità.

Foto: Instagram personale Bakayoko