L’Equipe: Psg, per la difesa ipotesi Wesley Fofana del Leicester

Dopo aver chiuso il trasferimento di Nordi Mukiele dal Rb Lipsia, il Paris Saint–Germain è in cerca di un altro difensore centrale. Stando a quanto riportato da L’Equipe, il ds Luis Campos sta prendendo in considerazione la pista che porta a Wesley Fofana, difensore classe 2000 del Leicester City. Il club inglese valuta il difensore almeno 60 milioni di euro e – si legge – che i Fosse non intavoleranno la trattativa per una cifra inferiore a quella richiesta.

Foto: Twitter Leicester