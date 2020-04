L’Equipe: Psg, i giocatori non sono disposti a tagliarsi lo stipendio

Continua il giallo stipendi in casa Paris Saint-Germain. Secondo quanto riporta L’Equipe, infatti, i calciatori del club francese non avrebbero intenzione di tagliarsi l’ingaggio nonostante lo stop dettato dall’emergenza Coronavirus. Come si legge tra le colonne del quotidiano transalpino, le trattative fra il direttore sportivo Leonardo e la squadra sono attualmente in una fase di stallo e tra le parti non è stato raggiunto alcun accordo.

Foto: Twitter ufficiale Psg