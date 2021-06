L’Equipe: presunto battibecco tra Giroud e Mbappé dopo la gara con la Bulgaria

Come riporta l’Equipe, clima abbastanza teso in casa Francia. Ci sarebbe stato, infatti, un battibecco dopo la partita contro la Bulgaria, che ha visto protagonisti gli attaccanti Olivier Giroud e Kylian Mbappé.

L’attaccante del Chelsea avrebbe lanciato una frecciata al fenomeno del PSG in conferenza stampa, accusandolo di non passare molto il pallone al compagno. Secondo quanto riporta L’Equipe, Mbappé sarebbe voluto andare in conferenza stampa per rispondere alle critiche del compagno, e dimostrare la sua posizione, ma sarebbe stato bloccato da alcuni compagni e dal CT Deschamps.

Insomma, dopo il caso Benzema agli scorsi Mondiali, con l’attaccante del Real non convocato, la Francia, magari anche per esorcizzare il passato, non vuole farsi mancare piccoli grattacapi in vista dell’Europeo che la vede strafavorita per la vittoria finale.

Foto: Twitter L’Equipe