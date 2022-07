L’Equipe: per Xavi Simons c’era il Real Madrid. Ma ha preferito il Psv

Xavi Simons è appena tornato ad indossare la maglia del Psv. Ma stando a quanto riportato da L’Equipe, per il centrocampista classe 2003 c’era anche la possibilità di approdare al Real Madrid. Il club spagnolo credeva nel rilancio del talentino olandese, ma alla fine il classe 2003 ha preferito optare per un ritorno in patria con il club di Eindhoven.

Foto: Psv Xavi Simons