Prima pagina del noto quotidiano francese, L’Équipe, che apre nella sua edizione odierna titolando “Parigi va bene un Messi”. Doppio colpo della capitale francese nelle ultime 24 ore: l’arrivo di Messi atteso per questo lunedì mattina e l’annuncio con tanto di tripudio, di essere stata scelta la Francia come prossimo Paese per ospitare le Olimpiadi del 2024.

Foto: Twitter L’Équipe