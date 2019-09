L’Equipe: nuova pista spagnola per Jesé Rodriguez

Nonostante abbia giocato uno spezzone di gara venerdì a Metz per via dei tanti infortuni che hanno falcidiato il reparto offensivo del PSG, il 26enne Jesé Rodriguez parrebbe destinato a lasciare il club della capitale francese entro la scadenza odierna del calciomercato. Lo scorso anno era stato prestato al Betis Siviglia e anche stavolta, secondo quanto riportato da L’Equipe, la possibilità più concreta sarebbe il trasferimento in Liga, stavolta però a titolo definitivo. La società che ha reso noto il maggior interesse per l’attaccante è il Celta Vigo, in questo momento in pole per aggiudicarsi il calciatore.

Foto: fourfourtwo.com