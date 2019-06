L’Equipe: non solo Tottenham, ora il Bayern torna alla carica per Draxler

Nonostante le sue recenti dichiarazioni, Julian Draxler resta in uscita dal Psg. Il fantasista tedesco non è una prima scelta di Thomas Tuchel e la sua volontà di giocare con maggior continuità potrebbe portarlo lontano da Parigi. Sulle tracce di Draxler, come già riportato, c’è il Tottenham che sta valutando la fattibilità dell’operazione. Occhio, però, alla concorrenza: secondo L’Equipe nelle ultime ore il Bayern Monaco sarebbe tornato alla carica per il classe ’93 dopo il corteggiamento dei mesi scorsi. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, però, al momento non sono ancora state recapitate offerte concrete al Psg.

Foto: Metro