L’Equipe: Neymar salterà tutte le amichevoli del Psg. Ecco il motivo

Neymar resta a guardare e non giocherà nessuna amichevole estiva con il Psg. Il brasiliano, sempre al centro del mercato, dopo aver saltato il test con l’Inter di ieri non sarà presente neppure per la partita contro il Sydney FC, in programma martedì a Suzhou. Il motivo? Secondo L’Equipe, Neymar continuerà a lavorare per recuperare al meglio dopo l’infortunio e tornerà a disposizione solo per la prima giornata di Ligue 1 contro il Nimes.

Foto: Twitter ufficiale Psg