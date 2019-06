L’Equipe: Ndombele-Tottenham, è fatta. Al Lione 72 milioni

Ormai non ci sono più dubbi: Tanguy Ndombele sarà molto presto un nuovo giocatore del Tottenham. Dopo le indiscrezioni inglesi e francesi delle scorse settimane (oltre alle parole recenti del presidente Aulas), ora arrivano ulteriori conferme: secondo L’Equipe, nelle ultime ore gli Spurs avrebbero raggiunto un accordo totale con il Lione per il trasferimento del centrocampista classe ’96, nelle casse del club transalpino finiranno ben 72 milioni di euro (62 di parte fissa più 10 di bonus). Ndombele-Lione, nessuna sorpresa in attesa dell’annuncio…

Foto: Twitter ufficiale Lione