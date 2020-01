L’Olympique Lione è intenzionato a investire sul mercato per rinforzare l’organico di Rudi Garcia. Secondo quanto riporta L’Equipe, il club transalpino ha presentato un’offerta da 20 milioni di euro per Karl Toko Ekambi. L’attaccante classe 1992 è di proprietà del Villarreal e in passato ha già giocato in Ligue 1 con la maglia dell’Angers.