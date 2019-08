L’Equipe: la Juventus contatta il PSG per Nsoki

Stanley Nsoki è il nuovo che avanza nel PSG e sono tante le squadre ad aver puntato i fari su di lui. Come ricorda L’Equipe, i parigini circa un mese fa avevano trovato un accordo con il Newcastle a 11 milioni di euro, poi la trattativa non ha trovato la sua conclusione e alcune squadre di Ligue 1, come il Nizza, si sono fatte avanti. Ora però, come riporta il portale transalpino, alla fila si è aggiunta nientemeno che la Juventus, che con il PSG ha recentemente intessuto diverse relazioni di mercato. I bianconeri avrebbero lavorato per diversi mesi con chi detiene la procura del classe ’99, l’agenzia Talents Eleven Football, ma il giocatore ha dichiarato di essere in procinto di cambiare procuratore e la situazione al momento è dunque piuttosto precaria. Il Nizza resta in pole nonostante abbia offerto un prestito con diritto di riscatto, ma in corsa per il 20enne terzino sinistro c’è anche la Juve.

Foto: L’Equipe