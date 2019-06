L’Equipe: Jorginho lascerà il Saint-Etienne, andrà al Ludogorets

Nel giro di due giorni, il Ludogorets si è assicurato due giocatori dalla Ligue 1. Come riporta L’Equipe, infatti, dopo l’ex Guingamp Ikoko, anche l’ala del Saint-Etienne Jorginho lascerà la Francia, destinazione Bulgaria. Il 23enne, già in prestito al CSKA Sofia, verrà dato nuovamente in prestito, stavolta al club che giocherà il primo turno dei preliminari di Champions League. Il giocatore sarà ceduto in prestito per un importo di poco inferiore ad un milione di euro.

Foto L’Equipe