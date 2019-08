L’Equipe: interesse del Rennes per Gonalons

Dopo l’uscita di Nzonzi in direzione Galatasaray, la Roma deve ancora far uscire un mediano per far tornare i conti. Il nome destinato a lasciare la capitale è quello di Maxime Gonalons, reduce da un prestito al Siviglia nel quale ha però trascorso un lungo periodo infortunato. Qualche giorno fa si era parlato di un interessamento da parte del Bordeaux al quale ora, secondo quanto riportato da L’Equipe, si aggiungerebbe quello del Rennes. I rossoneri hanno da poco ceduto Ismaila Sarr per una cifra che si aggira sui 30 milioni di euro e vogliono ora occuparsi di alcune entrate. Per Gonalons si parlerebbe di un prestito con diritto di riscatto, con il giocatore già in contatto con Grenier – anche lui ex giallorosso, oltre che suo ex compagno al Lione – per sondare il terreno.

Foto: twitter ufficiale Siviglia