L’Equipe: incontro in programma tra Blanc e il Lione. Può essere lui il sostituto di Sylvinho

Nella serata di ieri, l’Olympique Lione ha annunciato l’esonero di Sylvinho come allenatore della squadra, affidandone temporaneamente la gestione a Gerald Baticle sotto la direzione del ds Juninho. In pole per sostituirlo, secondo quanto riportato da L’Equipe, ci sarebbe in questo momento Laurent Blanc, ex-calciatore tra le altre di Napoli e Inter fermo da un triennio dopo l’addio al PSG. Dopo il fallimento di una scommessa come Sylvinho, scrive la testata transalpina, è improbabile si ricorra a un nuovo nome giovane e inesperto come Mikel Arteta o Tiago. Proprio per questo motivo, il club avrebbe già fissato un incontro con Blanc.

Foto: maxifoot