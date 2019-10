L’Equipe: il PSG propone il rinnovo a Verratti, ma non a Thiago Silva

Dopo aver superato la telenovela-Neymar in estate, il PSG è ora dedito alla situazione dei rinnovi. È arrivato già circa una settimana fa quello del giovane Colin Dagba, mentre è stato proposto il prolungamento per altre due stagioni a Marquinhos, difensore ex-Roma e per altre tre a Marco Verratti. Tutto questo lo scrive L’Equipe, secondo cui sarebbe invece tutt’altro che scontata la permanenza di Thiago Silva. Sull’ex Milan ci sarebbero infatti i dubbi di un altro vecchio rossonero come Leonardo, direttore sportivo del club parigino. Considerando i suoi 35 anni, infatti, il dirigente starebbe pensando di affidare il futuro dei campioni di Francia in mani più giovani che possano garantire un progetto vincente per gli anni a venire. C’è tempo per cambiare idea e riconoscere l’importanza di Silva nello spogliatoio transalpino, ma per ora non sembrerebbe quantomeno essere una priorità.

Foto: Daily Express