L’Equipe: il piano B del Psg si chiama Lewandowski in caso di addio di Mbappé

Secondo quanto rivela il quotidiano francese L’Equipe il mercato del Psg ruota attorno alla situazione del rinnovo di Kylian Mbappé. Secondo il giornale il club francese avrebbe un piano B in caso di un mancato rinnovo e di un conseguente addio del campione ex Monaco, questo piano B si chiama Robert Lewandowski. Infatti, l’attaccante polacco starebbe pensando al suo futuro e non è detto che rimanga al Bayern Monaco e Lewandowski sarebbe l’unico, o uno dei pochi, in grado di mantenere l’asticella alta in caso di addio di Mbappé.

Foto: Twitter ufficiale Champions