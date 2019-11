L’Equipe: il Nizza pensa al ritorno dello svincolato Ben Arfa

Hatem Ben Arfa si ritrova tuttora svincolato nonostante l’ottima stagione disputata con il Rennes. Il fantasista franco-tunisino è stato cercato anche da alcune formazioni italiane, Samp in prima fila, ma il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Ligue 1. Il Nizza, secondo quanto riferisce L’Equipe, sta pensando concretamente al suo ritorno in Costa Azzurra. L’ex Psg nelle scorse settimane era stato contattato anche dal Le Havre, squadra di Ligue 2, ma l’offerta è stata rispedita al mittente.

Foto: france3regions