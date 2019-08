L’Equipe: il Monaco pagherà la clausola di Ben Yedder

Il Monaco è pronto a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni per liberare Wissam Ben Yedder dal Siviglia. L’operazione si chiuderà questa settimana, con le parti che hanno raggiunto l’accordo per un quinquennale. Tre settimane fa i cinesi del Beijing Sinobo Guoan avevano tentato a suon di milioni l’attaccante francese senza però riuscire a strappare il sì decisivo. Nell’operazione potrebbe essere inserito anche Rony Lopes, ala d’attacco classe ’95 nel giro della Nazionale portoghese. Se a ogni reazione corrisponde una reazione, poi, l’arrivo di un centravanti come Ben Yedder al Monaco potrebbe essere l’ennesimo segnale di un’imminente addio per Falcao, destinato a vestire la maglia del Galatasaray.

Foto: The Irish Times