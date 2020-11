L’Equipe: “Il Lione accellera, il Lille rallenta”

“Il Lione accelera, il Lille rallenta” è il titolo in prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano francese L’Equipe. Il riferimento è alla grande vittoria per 3-0 ottenuta dal Lione ieri contro il Reims e il pareggio per 1-1 del Lille sul campo del Saint Etienne.

Ora le due squadre si trovano entrambe a -2 punti di distanza dalla prima in classifica, ovvero il PSG.

Ma lo spazio principale della copertina è dedicato all’incredibile incidente di Grosjean in Formula 1, dove il pilota francese ha scampato la morte grazie alla tecnologia Halo della sua vettura: “28 secondi per vivere” è il titolo.

Foto: Twitter Lione ufficiale