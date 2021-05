L’Equipe: Icardi ha comunicato al Psg di voler andare via, agenti in cerca di una nuova squadra

Secondo il quotidiano francese L’Equipe, il futuro di Mauro Icardi è destinato ad essere lontano dal Psg. L’ex attaccante dell’Inter avrebbe già comunicato al club parigino la sua intenzione di andarsene e i suoi agenti sarebbero già al lavoro per trovargli una nuova squadra. Arrivato nell’estate 2019 in prestito con opzione di acquisto dall’Inter, Icardi era stato riscattato dal Paris Saint-Germain a 55 milioni l’estate scorsa. In questa stagione Icardi, che ha 28 anni e un contratto fino al 2024, ha trovato poco spazio in squadra. Per cedere il calciatore però il Psg si attende un’offerta che accontenti il club parigino.

Foto: Twitter Ligue 1