L’Equipe: i francesi dell’Amiens puntano Calabresi del Bologna

Nella scorsa stagione, Arturo Calabresi ha collezionato 18 presenze nel Bologna prima di Filippo Inzaghi e poi di Sinisa Mihajlovic grazie anche alla sua duttilità in zona difensiva. Con l’acquisto sul mercato di Tomiyasu, che come lui può giocare da centrale ma anche da terzino, lo spazio per il classe ’96 si è però ridotto in vista della stagione corrente. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il 23enne sarebbe vicino al trasferimento in Ligue 1, più precisamente nell’Amiens. Il club francese sta cercando un sostituto per Emil Krafth, arrivato lo scorso anno proprio dal Bologna e ora trasferitosi al Newcastle, e sarebbe pronto ad accogliere Calabresi in prestito con diritto di riscatto fissato sui 2,5 milioni di euro.