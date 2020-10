L’Equipe: Francia-Portogallo “sfida spietata”

Come da programma odierno, questa sera, per il terzo turno di Nations League, una delle gare di cartello da seguire per gli appassionati è la sfida tra Francia e Portogallo. Il remake della finale degli Europei 2016, vinta dai lusitani ai supplementari.

Ovviamente, fari puntati sui due assi assoluti del match, Kylian Mbappe e Cristiano Ronaldo. Un duello che renderà ancora più entusiasmante la gara, con le due Nazionali che a distanza di quasi 4 anni si rincontrano nello stesso stadio di quella finale 2016.

L’Equipe di oggi ha dedicato una prima pagina alla sfida tra i due fenomeni, denominandola “Sfida spietata”, questo il titolo scelto dal quotidiano sportivo francese.