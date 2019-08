L’Everton è in procinto di completare un’altra operazione in entrata. Secondo quanto rivela L’Equipe, il club inglese sarebbe a un passo da Djibril Sidibé, terzino 27enne attualmente in forza al Monaco. L’operazione, si legge tra le colonne della sopracitata fonte, sarebbe in stato avanzato e impostata sulla base di prestito oneroso (2,5 milioni) con diritto di riscatto da circa 15 milioni di euro.

Foto: Le 10 Sport