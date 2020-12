L’Equipe esalta Paqueta: “Fame incredibile e spirito da pugile oltre al piede fatato”

Lucas Paqueta è stato inserito nella Top 11 de L’Equipe del quattordicesimo turno di Ligue 1.

L’ex Milan merita ha avuto un 8 in pagella per la sua prestazione al Parco dei Principi contro il PSG, con la vittoria del Lione per 1-0. Con questo successo i suoi si sono portati a un solo punto dai campioni in carica.

“Oltre a un piede fatato, il brasiliano ha anche mostrato il suo lato da combattente” ha titolato il quotidiano, che nelle pagelle ha descritto così la sua prestazione: “Una fame incredibile e uno spirito da pugile. È il catalizzatore del gioco con le sue percussioni incessanti e i suoi combattimenti corpo a corpo”.

Parole ben diverse da quello che si è detto quando vestiva la maglia rossonera del Milan.