L’Equipe esalta Kanté: “Campione d’Europa”

L’Equipe in edicola questa mattina, 30 maggio 2021, in apertura di prima pagina dedica ampio spazio a N’Golo Kante e alla vittoria del Chelsea che ieri ha battuto in finale di Champions League il Manchester City. “Campioni d’Europa“, questo il titolo scelto dal quotidiano francese. L’immagine scelta è quella del centrocampista francese del Chelsea mentre solleva il trofeo dalle grandi orecchie. Poi aggiungono. “Per l’Europeo, la Francia recupera un Kante frizzante. Il centrocampista dei Blues è stato il migliore della finale in cui il Chelsea di Tuchel ha dominato tatticamente il City di Guardiola“.

FOTO: Equipe 30-05-21