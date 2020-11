L’Equipe esalta il Lille: “Battendo il Milan ha salvato le reputazione della Ligue 1”

Grande spazio sull’Equipe all’impresa del Lille ieri sera in Europa League. Secondo il prestigioso quotidiano la vittoria in casa dei rossoneri “ha salvato la reputazione del calcio francese. Una formazione ordinata, straordinaria nel pressing e capace di annientare il Milan con la velocità degli esterni”.

Insomma, parole di grande esaltazione per il Lille che, con il blitz di ieri, ha scavalcato proprio la squadra di Pioli in testa al girone di Europa League.