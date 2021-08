L’Equipe esalta Hakimi: “Mai visto uno così a Parigi”

Con un 4-2 sul campo del Brest, il Paris Saint-Germain si è preso la vetta della Ligue 1 dopo tre giornate. Grande protagonista di questo inizio di stagione è sicuramente Hakimi, il quale è stato così elogiato dall’edizione odierna de L’Equipe:

“Presente in due delle quattro reti parigine, l’ex madrilista ha ancora mostrato in che modo può cambiare il volto alla squadra. Non si è mai visto nella storia del PSG della QSI un esterno destro di questo livello. Certo, Van der Wiel, Aurier, Jallet a suo tempo hanno avuto anche dei picchi alti, ma mai al punto di trasformare da solo il peso offensivo. Tra l’attività della corsia destra dello scorso anno, occupata da Florenzi, e quella vista da qualche settimana non c’è un gap, c’è un abisso”.

Foto: Instagram Hakimi