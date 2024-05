L’Equipe esalta Gasperini: “Ha un gioco spettacolare. Vincerà un trofeo”

Nel giorno successivo al match d’andata delle semifinali di Europa League, giocato al Velodrome tra Olympique Marsiglia ed Atalanta, il quotidiano francese L’Equipe ha speso parole di elogio per il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini, scrivendo quanto segue:

“A 66 anni, Gasperini non ha l’aura o i record di Pep Guardiola, ma ha saputo caratterizzare le sue squadre con uno stile di gioco tutto suo, offensivo, spettacolare e identificabile. Da Genova a Bergamo, il successo è lo stesso, anche lo stile di gioco, anche se di mezzo c’è stata una penosa parentesi all’Inter. I mesi a Milano lo hanno lasciato con dei rimpianti e lo hanno definito un allenatore troppo rigido per i grandi club. Così l’Atalanta lo ha fatto rinascere. Sotto le precise istruzioni del loro maestro, molti hanno fatto raccogliere plusvalenze al club (Höjlund, Romero, Kulusevski, Gosens). La filosofia di gioco, i duri metodi di allenamento, la passione per il calcio, l’ammirazione dei suoi coetanei: Gasperini ha tutto, e tutto ciò di cui ha bisogno è un trofeo, finalmente, per impreziosire la sua carriera. A forza di spingere i suoi giocatori oltre i propri limiti, Gasp finirà per vincere”.

Foto: Twitter Atalanta