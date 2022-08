L’Equipe: contatti tra Monaco e Manchester United per Bailly

Eric Bailly entra in orbita Monaco. Stando quanto riportato dall’Equipe, il club monegasco ha avviato i contatti con il Manchester United per il difensore ivoriano. Il Monaco vorrebbe prendere il Bailly in prestito, ma i Red Devils puntano a una cessione a titolo definitivo. Ricordiamo che sul calciatore c’è anche la Roma.

Foto: Bailly Instagram