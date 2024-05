L’Equipe conferma: “Kvaratskhelia ha detto sì al PSG”

Dopo l’addio di Kylian Mbappé (in direzione Real Madrid), il Paris Saint-Germain è alla ricerca del sostituto della stella francese. E stando quanto riportato da L’Equipé, la scelta sarebbe ricaduta su Kvicha Kvaratskhelia. Infatti – si legge -, l’esterno georgiano è uno degli obiettivi prioritari del PSG di quest’estate, ha confermato al club della capitale il suo desiderio di unirsi al club francese e andare a giocare in Francia. Nei giorni scorsi il PSG ha già presentato un’offerta ufficiale al Napoli da 100 milioni di euro (come confermato dallo stesso agente di Kvara). La valutazione di De Laurentiis, però, è compresa tra i 130 e i 150 milioni di euro. Dunque, c’è distanza tra le parti e andrà trovato un accordo per proseguire nella trattativa.

Foto: Instagram Kvaratskhelia