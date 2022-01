L’esterno francese ex Juventus Kingslay Coman si appresta a mettere nero su bianco il proprio rinnovo di contratto con il Bayern Monaco. L’agente e padre del calciatore arriverà presto in Baviera per ultimare i dettagli dell’accordo che verrà prolungato fino al 2026: Coman sarà il terzo giocatore della rosa più pagato andando a percepire 17 milioni di euro.

FOTO: twitter bayern monaco