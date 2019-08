L’Equipe: Caceres si propone al Monaco, ma c’è anche una pista italiana

Dopo aver trascorso l’ultima metà della scorsa stagione alla Juventus, Martin Caceres è attualmente svincolato e alla ricerca di una nuova esperienza. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’uruguagio si sarebbe proposto al Monaco, che ha già collezionato due sconfitte su due nella Ligue 1 dopo aver rischiato addirittura la retrocessione nella scorsa annata. Il profilo del classe ’87, duttile ed esperto, può interessare i monegaschi e così le discussioni sono già iniziate ma, come prosegue la testata transalpina, ci sarebbe già un primo ostacolo. Dopo la dipartita del direttore sportivo Micheal Emenalo, infatti, l’entourage di Caceres sta avendo difficoltà nel trovare un reale interlocutore con il quale porre le fondamenta della trattativa. La Francia resta comunque una meta gradita per l’uruguagio, a meno che – conclude L’Equipe – non si concretizzi la pista che porta all’Atalanta.

Foto: sito ufficiale Juventus