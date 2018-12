L’Equipe: Areola in scadenza, si allontana il rinnovo con il Psg. E Tuchel…

Dopo le sirene estive, in casa Psg sembrava una formalità il rinnovo di Alphonse Areola. Invece, secondo quanto scrive L’Equipe il club francese ore sarebbe piuttosto lontano dal rinnovo del portiere classe 1993, in scadenza di contratto a giugno 2019. Le elevate richieste economiche di Areola starebbero infatti complicando non poco la trattativa per il prolungamento, ecco perché il Psg rischia di salutare a parametro zero lo specialista di origine filippina. E il tecnico Tuchel, intervenuto nelle scorse ore in conferenza stampa, ha preferito glissare sull’argomento: “Areola? Non c’è una gerarchia stabilita tra i pali, per quanto molti sostengano che sia Buffon il numero 1. Io sono molto contento di entrambi e del loro rapporto, si spingono l’uno con l’altro e hanno il morale alto. Per Alphonse è una buona opportunità per raggiungere un livello ancora più alto grazie all’esperienza e alla personalità di Gigi. E’ molto difficile scegliere ogni volta”.

Foto: Dreamstime