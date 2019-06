L’Equipe: Ander Herrera e Sarabia saranno annunciati dal PSG la prossima settimana

Doppio colpo in vista per il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riporta L’Equipe, infatti, il club parigino è sul punto di annunciare due acquisti chiusi da tempo: Ander Herrera e Pablo Sarabia. Secondo il quotidiano francese, infatti, l’ex centrocampista del Manchester United e il giocatore del Siviglia saranno annunciati la prossima settimana, vale a dire appena Herrera si libererà a zero dai Red Devils, mentre per il giocatore del club andaluso il PSG è pronto a sborsare 20 milioni di euro. La prossima settimana, insomma, darà il via all’intenso calciomercato del club parigino.

Foto Mundo Deportivo