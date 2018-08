L’Equipe: anche il Marsiglia pensa a Zaza. Il Toro…

Simone Zaza è uno dei nomi più caldi di quest’ultima fase di calciomercato. Secondo quanto riferisce l’autorevole quotidiano francese L’Equipe, anche l’Olympique Marsiglia pensa all’attaccante ex Juventus. Zaza, come già raccontato in tempi non sospetti, aspetta il Torino e nelle prossime ore sono attesi sviluppi. Nei giorni scorsi, in Spagna, accostavano anche il Nizza al classe 1991 tornato in Nazionale azzurra con Roberto Mancini in panchina.

Foto: sito ufficiale Valencia