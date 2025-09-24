Leoni, una notte da dimenticare. Conferme sulla rottura del crociato

24/09/2025 | 18:00:21

Uno smacco tremendo, una sfortuna incredibile per Giovanni Leoni. Ieri sera, alla prima da titolare con il Liverpool, oil difensore ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il difensore classe 2006, arrivato in Inghilterra dopo l’esperienza con il Parma, si è infortunato nella sua gara d’esordio contro il Southampton in EFL Cup. Il giocatore era uscito dal campo con l’ausilio della barella, all80′. Subito si era capito che avesse riportato un grave infortunio. Per il giovane 6 mesi di stop per recuperare e stagione finita.

Foto: Sito Liverpool