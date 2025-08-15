Leoni saluta il Parma: “Non vi dimenticherò mai, sarete sempre nel mio cuore”

15/08/2025 | 20:19:30

Giovanni Leoni saluta il Parma su Instagram dopo l’ufficialità del suo passaggio al Liverpool: “Un anno che non dimenticherò mai. Indossare questa maglia è stato un privilegio ed un orgoglio! Grazie alla società, ai miei compagni, a tutte le persone che ogni giorno lavorano per il Parma e ai tifosi gialloblù. Mi avete fatto sentire parte di una famiglia e mi avete aiutato a crescere. Vi porterò sempre nel mio cuore…”.

Foto: insta leoni