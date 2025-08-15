Leoni si presenta: “Impossibile dire no al Liverpool. Sugli obiettivi…”

15/08/2025 | 19:20:41

Giovanni Leoni ha rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali del Liverpool. Le dichiarazioni salienti: “Perché il Liverpool? Perché è uno dei migliori club al mondo, è stato facile. Non è possibile dire di no a questo club”. Sul rendimento al Parma:“Nella seconda parte della stagione, ho continuato a giocare e ad avere più fiducia in me stesso. Voglio migliorare molto con i miei nuovi compagni di squadra in allenamento e dopo in campo, in Premier League e in Champions League”. La prima chiamata è dello scorso 5 agosto da parte di Gianluigi Longari, quando ancora nessuno aveva accostato il profilo del classe 2006 ai Reds. Il calciatore vestirà la maglia numero 15 della compagine guidata da Arne Slot.

Foto: sito Liverpool